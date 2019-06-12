Сергей Немчинов: "Очень сложно назвать фаворитов седьмой игры финала Кубка Стэнли"

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов в интервью "Известиям" затруднился назвать фаворита седьмого матча финала плей-офф НХЛ. Счет в серии между "Сент-Луисом" и "Бостоном" равный (3-3).

– Кого можно назвать фаворитом предстоящей игры?

– То, что "Бостон" будет хозяином площадки, делает его фаворитом. Но, с другой стороны, если посмотреть предыдущую игру серии, то большинство ожидало победы "Сент-Луиса", так как матч проходил на его льду. Но "Бостон" выиграл (5:1). Да еще и с таким разгромным счетом. Поэтому очень сложно назвать фаворитов седьмой игры. Обе команды сильные. Тот факт, что и "Сент-Луис", и "Бостон" дошли до решающего матча сезона, делает их равными претендентами на трофей. Матч будет напряженным – в этом нет никакого сомнения.

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