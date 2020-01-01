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Сергей Бобровский: «Ненавижу проигрывать, но я должен играть лучше»

13:02
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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (1:4).

— Мне надо играть лучше, — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ. — В третьем периоде надо было сделать пару сэйвов, чтобы придать команде вдохновения.

Я ненавижу проигрывать, но я должен играть лучше. Четыре гола — это многовато. Я чувствую, что мог сегодня сделать больше и сыграть лучше. Но уж как получилось. Надо двигаться дальше.

Эмоции от возвращения странные, сложно их описать. Быть тут на другой стороне скамейки странно. Много воспоминаний. Накануне я был в своей старой квартире, несколько раз всплакнул. Семь лет — долгий срок. Я ценю усилия, которые клуб применял для меня. Был длинный день, было много хороших воспоминаний и немного грусти.

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