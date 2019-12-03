«Сент-Луис» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Чикаго»

«Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Сент-Луису» (0:4), который одержал четвертую победу подряд. 2 (1+1) очка набрал Джейден Шворц. На счету российского нападающего «блюзменов» Ивана Барбашева показатель полезности «+1» и 5 бросков в створ за 16.32 на льду (1.53 — в меньшинстве).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Сент-Луис» — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы: Макичерн — 4 (Данн), 2:34 — 0:1. Шворц — 8 (бол., Пьетранджело, Перрон), 14:22 — 0:2. Шенн — 14 (Уокер, Шворц), 48:56 — 0:3. Бозак — 3, 58:11 — 0:4.

Вратари: Кроуфорд — Аллен.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 38 (10+11+17) — 30 (10+9+11).

Наши: — - Барбашев (16.32/5/+1).

3 декабря. Чикаго. United Center.

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