«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту»

«Сент-Луис» выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). «Блюз» одержал вторую победу кряду, а «Уайлд» потерпел второе подряд поражение.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Миннесота» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Блэй — 4 (О`Райлли, Пьетранджело), 26:52 — 1:0. Цуккарелло — 1 (Стаал, Зукер), 28:43 — 1:1. Пьетранджело — 5 (Перрон, Гуннарссон), 41:39 — 2:1.

Вратари: Биннингтон — Дубник (58:20).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (7+13+6) — 36 (12+12+12).

Наши: Барбашев (12.05/2/0) — -.

31 октября. Сент-Луис. Enterprise Center.

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