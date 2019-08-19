Семен Варламов: «Любой, кто противостоит команде Тротца, столкнется с проблемами»

Новичок «Айлендерс» Семен Варламов поделился мнением о главном тренере команды Барри Тротце. По словам россиянина, его команды хорошо обороняются.

— Против команд, которые он тренирует, всегда очень тяжело играть, — цитирует Варламова официальный сайт НХЛ. — Любой, кто противостоит команде Барри Тротца, столкнется с проблемами, потому что все его команды очень хорошо обороняются. Они всегда действуют максимально плотно перед своими воротами.