Свечников забросил 14-ю шайбу в этом сезоне НХЛ

«Каролина» выигрывает у «Питтсбурга» после двух периодов в матче регулярного чемпионата НХЛ. Счет — 2:1.

В конце второй двадцатиминутки голом отметился российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников. Его шайба вывела команду вперед.

Для 22-летнего россиянина этот гол стал 14-м в текущем сезоне НХЛ.