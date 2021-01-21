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Российские игроки «Вашингтона» пропустят четыре игры

21:17
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов (справа). Фото nhl.com
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов (справа). Фото nhl.com
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что российские игроки «Кэпиталз», скорее всего, пропустят следующие четыре матча команды, передает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

Ранее НХЛ включила российских хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о Covid-19.

«Вашингтон» был оштрафован за нарушение протоколов Covid-19, так как игроки находились в близком контакте друг с другом без использования медицинских масок.

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