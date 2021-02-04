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Романов вернется в состав «Монреаля» в матче с «Оттавой»

22:45
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Защитник «Монреаля» Александр Романов вернется в основной состав. Он примет участие в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы», сообщает пресс-служба клуба.

В предыдущем матче против «Ванкувера» (5:3) россиянин впервые в сезоне остался в запасе.

Александр Романов провел за «Монреаль» 9 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+4» и 6 минутах штрафного времени.

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