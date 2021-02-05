Сэм Беннет отправлен в запас «Калгари»
00:35
Нападающий Сэм Беннет пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега». Центрфорвард был отправлен в запас, сообщает TSN.
Генеральный менеджер «Огоньков» Брэд Треливинг заявил, что в клубе все еще рассчитывают на игрока. Главный тренер команды Джеофф Уорд не стал комментировать эту ситуацию.
Ранее Беннет запросил обмен в другой клуб.
Хоккеист был выбран «Калгари» на драфте-2014 под общим 4-м номером. С тех пор он провел 373 матча и набрал 129 (63+66) очков.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю