НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Сэм Беннет отправлен в запас «Калгари»

00:35
Теги:

Нападающий Сэм Беннет пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега». Центрфорвард был отправлен в запас, сообщает TSN.

Генеральный менеджер «Огоньков» Брэд Треливинг заявил, что в клубе все еще рассчитывают на игрока. Главный тренер команды Джеофф Уорд не стал комментировать эту ситуацию.

Ранее Беннет запросил обмен в другой клуб.

Хоккеист был выбран «Калгари» на драфте-2014 под общим 4-м номером. С тех пор он провел 373 матча и набрал 129 (63+66) очков.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир