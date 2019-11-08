«Рейнджерс» выиграли у «Каролины», Панарин набрал 2 очка

«Рейнджерс» обыграли «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Это третье подряд поражение «Харрикейнз».

Российский нападающий команды из Нью-Йорка Артемий Панарин отметился голом и голевой передачей. 28-летний хоккеист продлил результативную серию до семи матчей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Рейнджерс» — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Панарин — 8 (Стром, Фаст), 19:32 — 0:1. Хэмилтон — 7 (Славин, Терявяйнен), 34:32 — 1:1. Лемье — 1 (бол., Дианджело, Бучневич), 38:04 — 1:2. Бучневич — 3, 41:15 — 1:3. Ахо — 6 (Дзингел, Нечас), 55:58 — 2:3. Фокс — 2 (п.в., Панарин), 58:35 — 2:4.

Вратари: Мразек (58:00 — 58:35, 58:39) — Лундквист.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 47 (22+12+13) — 19 (6+8+5).

Наши: Свечников (18.53/0/-1) — Бучневич (17.20/1/+1), Панарин (18.11/2/+1).

8 ноября. Роли. PNC Arena.

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