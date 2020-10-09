«Питтсбург» следит за ситуацией вокруг Флери

«Питтсбург» следит за ситуацией вокруг голкипера «Вегаса» Марка-Андре Флери. «Рыцари» пытались обменять 35-летнего канадца и были готовы доплатить пиком второго раунда драфта, однако претендентов не нашлось, сообщает The Athletic.

Контракт Флери рассчитан еще на два года. Он зарабатывает 7 миллионов долларов за сезон.

Флери оказался в «Вегасе» во время драфта расширения, а до этого провел 12 сезонов в «Питтсбурге». Клуб выбрал его под общим первым номером на драфте-2003. С командой он трижды выигрывал Кубок Стэнли.