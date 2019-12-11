«Питтсбург» проиграл «Монреалю», у Малкина голевая передача

«Питтсбург» на своем льду уступил «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). Это вторая подряд победа «Канадиенс».

Российский нападающий Евгений Малкин отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Монреаль» — 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Голы: Гюнтцель — 17 (Раст, Малкин), 2:59 — 1:0. Татар — 10 (бол., Галлахер, Дано), 32:24 — 1:1. Армиа — 11 (Питри), 36:17 — 1:2. Уэбер — 10 (Лехконен, Армиа), 39:45 — 1:3. Галлахер — 14 (п.в., Татар, Уэбер), 58:21 — 1:4.

Вратари: Джерри (58:10 — 58:21) — Прайс.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 34 (10+11+13) — 26 (5+17+4).

Наши: Малкин (21.10/2/-1) — -.

11 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.

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