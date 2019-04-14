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"Питтсбург" потерпел третье поражение в серии с "Айлендерс"

"Питтсбург" уступил "Нью-Йорк Айлендерс" в третьем матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 1:4. Российский форвард "Пингвинз" Евгений Малкин заработал показатель полезности "-1". 

Счет в четвретьфинальной серии Восточной конференции составляет 3-0 в пользу "Айлендерс". Следующий матч пройдет 17 апреля. 

Хоккей

НХЛ

1/8 финала

Восточная конференция

Третий матч 

"Питтсбург" - "Айлендерс" - 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Голы: Уилсон - 1 (Петтерссон, Шульц), 12:54 - 1:0. Эберле - 3 (Пулок, Барзал), 13:22 - 1:1. Нельсон - 2 (Кюнхакль), 14:24 - 1:2. Комаров - 1 (Бовилье, Филппула), 50:27 - 1:3. Ли - 1 (п.в., Филппула, Пелеч), 58:32 - 1:4.

Вратари: Мюррей (56:58 - 58:32) - Ленер.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 26 (8+9+9) - 36 (8+16+12).

Наши: Малкин (18.50/1/-1) - -.

14 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Счет в серии: 0-3

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