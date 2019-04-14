"Питтсбург" потерпел третье поражение в серии с "Айлендерс"

"Питтсбург" уступил "Нью-Йорк Айлендерс" в третьем матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 1:4. Российский форвард "Пингвинз" Евгений Малкин заработал показатель полезности "-1".
Счет в четвретьфинальной серии Восточной конференции составляет 3-0 в пользу "Айлендерс". Следующий матч пройдет 17 апреля.
Хоккей
НХЛ
1/8 финала
Восточная конференция
Третий матч
"Питтсбург" - "Айлендерс" - 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Голы: Уилсон - 1 (Петтерссон, Шульц), 12:54 - 1:0. Эберле - 3 (Пулок, Барзал), 13:22 - 1:1. Нельсон - 2 (Кюнхакль), 14:24 - 1:2. Комаров - 1 (Бовилье, Филппула), 50:27 - 1:3. Ли - 1 (п.в., Филппула, Пелеч), 58:32 - 1:4.
Вратари: Мюррей (56:58 - 58:32) - Ленер.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 26 (8+9+9) - 36 (8+16+12).
Наши: Малкин (18.50/1/-1) - -.
14 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena.
Счет в серии: 0-3