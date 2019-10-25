«Питтсбург» обменял Гудбрэнсона в «Анахайм»

«Питтсбург» обменял защитника Эрика Гудбрэнсона в «Анахайм». Взамен «Пингвины» получили игрока оборона Андреаса Мартинсена и выбор в 7-м раунде драфта 2021 года, сообщает TSN.

27-летний Гудбрэнсон, который зарабатывает 4 миллиона долларов в год, в нынешнем сезоне провел 7 матчей и не отметился результативными действиями. Он был выбран «Флоридой» под общим 3-м номером на драфте-2010.

29-летний Мартинсен, который получает 750 тысяч за сезон, в этом регулярном чемпионате сыграл только один матч в АХЛ.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков