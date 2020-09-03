«Питтсбург» не будет продлевать контракт с защитником Шульцем

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд заявил, что в клубе не планируют продлевать контракт с защитником Джастином Шульцем. Соглашение с 30-летним хоккеистом, по которому он зарабатывал 5,5 миллиона долларов за сезон, истекает в этом году.

— Мы расстаемся с Джастином, — цитирует Pittsburgh Post-Gazette Рутерфорда. — Из-за ситуации с потолком зарплат в нашей команде ему лучше выйти на рынок свободных агентов.

Шульц перешел в «Питтсбург» из «Эдмонтона» по ходу сезона-2015/16. Всего за клуб на его счету 234 игр и 113 (22+91) очков, также с «Пингвинами» он выиграл два Кубка Стэнли.