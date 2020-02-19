Первый из четырех. 39 лет назад Гретцки впервые забил 5 голов в матче НХЛ

Сегодня, 18 февраля, исполнилось 39 лет первому пента-трику Уэйна Гретцки в НХЛ. Канадский форвард забросил пять шайб в составе «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ-1980/81 против «Сент-Луиса». «Ойлерз» выиграли ту встречу со счетом 9:2.

Всего Гретцки забивал пять голов за игру четыре раза за карьеру (все — в составе «Эдмонтона»). Второй раз ему это удалось в том же 1981 году, затем он повторял успех в 1984 и 1987-м.

Чаще Гретцки пять шайб за матч забрасывал только Джо Мэлоун в начале века — 5 раз, причем в одной встрече он отличился 6 раз, а еще в одной — рекордные 7.

Гретцки — лучший бомбардир, снайпер и ассистент в истории НХЛ.