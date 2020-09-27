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Перри стал пятым игроком в истории НХЛ, кто забрасывал не менее 5 шайб в овертаймах по ходу одного плей-офф

08:05
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Состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Тампой-Бэй» и «Далласом». Встреча завершилась победой «Старз» со счетом 3:2 во втором овертайме. Автором победной шайбы стал ветеран НХЛ 35-летний нападающий «Далласа» Кори Перри.

Для него эта шайба стала пятой в овертаймах по ходу нынешнего плей-офф. Только пяти игрокам удавалась так часто забрасывать голы в дополнительное время за один плей-офф. Лидером по этому показателю является бывший капитан «Колорадо» Джо Сакик (8).

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