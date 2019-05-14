Панарин жалуется на погоду. Как вам фото в солнечный день в бассейне?

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин опубликовал в Инстаграме фотографию с отдыха в Майами. На снимке 27-летний спортсмен проводит время в бассейне.

– Погоды нет, – подписал фото Панарин.

Пользователи с большим интересом встретили новый пост хоккеиста:

"Что с контрактом? Все пацаны ждут".

"Оставайся в США дружище. Нечего у нас тут делать".

"Хватит кайфовать без контракта".

"Приезжай в Мытищи".

"Коламбус" вылетел в четвертьфинале Кубка Стэнли, уступив "Бостону" (2-4). Нападающий не был вызван в сборную России на чемпионат мира-2019 и ушел в отпуск.

"Многие мне писали, что я чуть ли не предатель". Панарин – о сборной России