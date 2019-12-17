Панарин забросил 20-ю шайбу в сезоне. Видео
05:57
«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграли «Нэшвиллу» — 2:5. Нападающий хозяев Артемий Панарин забил 20-й гол в сезоне. Всего на его счету 43 (20+23) очка в 33 встречах.
Not the result we wanted, but this Panarin snipe is worth taking a couple looks at. pic.twitter.com/R4A0boT6P7— Rangers on MSG (@RangersMSGN) December 17, 2019
Также на счету россиянина в этой встрече показатель полезности «-1», 4 броска и блок-шот за 24.21 (7.15 — в большинстве).
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