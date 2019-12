Панарин забросил 19-ю шайбу в сезоне. Видео

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Рейнджерс» (0:2, середина второго периода). На пятой минуте встречи отличился российский форвард «синерубашечников» Артемий Панарин. Он забил 19-й гол в сезоне. Всего на его счету 42 (19+23) очка в 32 встречах.

Artemi Panarin is on fire ?



He scores his 6th goal in his last 4 games.#PlayLikeANewYorker pic.twitter.com/qEvLmVTTXh