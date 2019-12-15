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Панарин забросил 19-ю шайбу в сезоне. Видео

00:20
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«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Рейнджерс» (0:2, середина второго периода). На пятой минуте встречи отличился российский форвард «синерубашечников» Артемий Панарин. Он забил 19-й гол в сезоне. Всего на его счету 42 (19+23) очка в 32 встречах.

В последних 4 матчах Панарин забросил 6 шайб.

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