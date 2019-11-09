Панарин, Алиса Знарок и их пес Мистер Рыжий. Невероятно милое видео!
21:50
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провел тренировку на открытом воздухе в Нью-Йорке. Занятие посетила его девушка Алиса Знарок, а также их пес — Мистер Рыжий.
Рыжий был одет в форму команды 28-летнего Панарина.
В текущем сезоне Панарин провел 14 матчей за «Рейнджерс» и набрал 16 (8+8) очков.
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