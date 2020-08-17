Пачоретти оштрафован на 2,5 тысячи долларов
08:01
Нападающий «Вегаса» Макс Пачоретти оштрафован на 2,5 тысячи долларов за удар клюшкой форварда «Чикаго» Алекса Дебринкэта в четвертом матче серии, который завершился со счетом 3:1 в пользу «Блэкхокс», сообщает сайт НХЛ.
Эпизод произошел за 12 секунд до конца третьего периода, когда Дебринкэт забивал в пустые ворота.
Средства будут направлены в фонд экстренной помощи хоккеистам.
«Вегас» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/pacioretty-fined-for-actions-in-golden-knights-game/c-318557986
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