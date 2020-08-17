Нападающий «Вегаса» Макс Пачоретти оштрафован на 2,5 тысячи долларов за удар клюшкой форварда «Чикаго» Алекса Дебринкэта в четвертом матче серии, который завершился со счетом 3:1 в пользу «Блэкхокс», сообщает сайт НХЛ.

Эпизод произошел за 12 секунд до конца третьего периода, когда Дебринкэт забивал в пустые ворота.

Brinksy wasn't going to take a chance on this one!



?: https://t.co/mfQ1ZBTGTC pic.twitter.com/R8ECZN98ZJ — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) August 17, 2020

Средства будут направлены в фонд экстренной помощи хоккеистам.

«Вегас» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1.