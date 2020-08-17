НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Пачоретти оштрафован на 2,5 тысячи долларов

08:01
Макс Пачоретти. Фото nhl.com
Макс Пачоретти. Фото nhl.com
Теги:

Нападающий «Вегаса» Макс Пачоретти оштрафован на 2,5 тысячи долларов за удар клюшкой форварда «Чикаго» Алекса Дебринкэта в четвертом матче серии, который завершился со счетом 3:1 в пользу «Блэкхокс», сообщает сайт НХЛ.

Эпизод произошел за 12 секунд до конца третьего периода, когда Дебринкэт забивал в пустые ворота.

Средства будут направлены в фонд экстренной помощи хоккеистам.

«Вегас» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/pacioretty-fined-for-actions-in-golden-knights-game/c-318557986

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир