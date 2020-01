Овечкин вышел на 11-е место по голам в истории НХЛ, догнав Селянне

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Оттаву» (6:1, в конце третьего периода). На 57-й минуте отличился капитан хозяев Александр Овечкин, оформивший дубль. Он забил 26-й гол в сезоне и 684-й в карьере, сравнявшись с финном Теему Селянне.

With this goal, Alex Ovechkin ties Teemu Selanne for 11th on the @NHL all-time goal scoring list.



He now sits 6?? goals behind Mario Lemieux for 10th all-time. pic.twitter.com/D694h8dzeB