Овечкин вышел на 11-е место по голам в истории НХЛ, догнав Селянне
05:29
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Оттаву» (6:1, в конце третьего периода). На 57-й минуте отличился капитан хозяев Александр Овечкин, оформивший дубль. Он забил 26-й гол в сезоне и 684-й в карьере, сравнявшись с финном Теему Селянне.
With this goal, Alex Ovechkin ties Teemu Selanne for 11th on the @NHL all-time goal scoring list.— Sportsnet (@Sportsnet) January 8, 2020
He now sits 6?? goals behind Mario Lemieux for 10th all-time. pic.twitter.com/D694h8dzeB
Десятый — Марио Лемье (690). Лидером является Уэйн Гретцки (894).
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