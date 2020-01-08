НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин вышел на 11-е место по голам в истории НХЛ, догнав Селянне

05:29
Теги:

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Оттаву» (6:1, в конце третьего периода). На 57-й минуте отличился капитан хозяев Александр Овечкин, оформивший дубль. Он забил 26-й гол в сезоне и 684-й в карьере, сравнявшись с финном Теему Селянне.

Десятый — Марио Лемье (690). Лидером является Уэйн Гретцки (894).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир