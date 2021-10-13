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«Филадельфия» и Жиру отложили переговоры о продлении контракта

«Филадельфия» и Клод Жиру отложили переговоры о продлении контракта
16:38
Клод Жиру. Фото ХК «Филадельфия».
Клод Жиру. Фото ХК «Филадельфия».
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«Филадельфия» провела предварительные переговоры о продлении контракта с нападающим Клодом Жиру. Однако стороны приняли решение вернуться к этому вопросу уже после завершения сезона, сообщает TSN.

У 33-летнего форварда остался последний год по восьмилетнему контракту на 66,2 миллиона долларов (кэпхит — 8,275 миллиона).

Жиру был выбран «Летчиками» на драфте-2006 под общим 22-м номером. На его счету 273 гола и 858 очков в 943 матчах. Он занимает второе место в истории «Флайерз» по количеству проведенных матчей и голевых передач, уступая по обоим показателям только Бобби Кларку.

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Иван Шитик все материалы автора
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