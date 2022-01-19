«Баффало» переиграл «Оттаву»

«Баффало» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Российский защитник «Сэйбрз» Артем Зуб принял участие в игре, но результативными действиями не отметился.