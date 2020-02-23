Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поздравил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с 700-й шайбой в НХЛ.

Овечкин стал восьмым игроком лиги, которому покорился этот рубеж. Теперь на его счету 1270 (700+570) очков в 1144-х играх регулярного чемпионата. Овечкин проводит 15-й сезон в НХЛ.

— 700 голов в НХЛ — это очень круто, — цитирует Знарка официальный сайт НХЛ. — Я очень рад за тебя. Саша — обожаю, люблю! Дай бог тебе и Гретцки опередить. Ты знаешь, как себя готовить. В каждом сезоне ты выдаешь феноменальную игру. Мои советы даже тебе не нужны. Михалыч, будь здоров! Большой привет семье. Ребеночек пусть будет здоров, растет, станет хоккеистом. Поздравляю маму и папу. Всех благ! Очень вас всех уважаю.