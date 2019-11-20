«Нью-Джерси» проиграл «Бостону», у Гусева голевая передача

«Нью-Джерси» на своем льду уступил «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:5). Проигравшая команда опустилась на предпоследнее место в Восточной конференции.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Бостон» — 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)

Голы: Гржельчик — 1 (Маршан, Крейчи), 14:26 — 0:1. Пастрняк — 18 (Маршан, Крейчи), 14:40 — 0:2. Коулман — 5 (Гусев, Батчер), 38:11 — 1:2. Пастрняк — 19 (бол., Маршан, Койл), 43:19 — 1:3. Гржельчик — 2 (Макэвой), 50:33 — 1:4. Клифтон — 2, 53:42 — 1:5.

Вратари: Блэквуд — Раск.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (5+11+10) — 28 (6+12+10).

Наши: Гусев (16.17/4/0) — -.

20 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center.

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