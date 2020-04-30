Николай Хабибулин: «В НХЛ я прятался, чтобы покурить. Надо мной все смеялись»

Легендарный российский вратарь Николай Хабибулин в беседе на YouTube-канале «СЭ» рассказал о вредной привычке, от которой избавился в 26 лет.

— Джон Торторелла рассказывал, что вы курили в «Финиксе».

— Да, это правда. Я начал еще в ЦСКА — на базе курили многие, потому что там было нечего делать. Потом я курил и в «Финиксе», и в «Виннипеге». Но в НХЛ почти никто не курил, и мне приходилось прятаться. Надо мной все смеялись. Там же никто не скрывается — захотел пива — пошел и выпил. А я шарахался по углам. И только в 26 лет я начал пытаться бросить. И в один прекрасный день у меня это получилось. И вот за 21 год я не сделал ни одной затяжки.

— Даниил Марков рассказывал, что у него чуть ли не на каждой арене была своя курилка. Вы курили в перерывах между периодами?

— Я никогда не курил в раздевалке. А перед игрой мог зайти под трибуны и покурить часа за полтора до игры. Я слышал эти истории про Даниила, что у него пепельницы стояли в отелях в туалете. Но у меня такого не было.

— Как тренеры и менеджеры относились к вашей вредной привычке?

— Мне ни разу никто не говорил, что если я не брошу — меня выгонят. Там все профессионалы. Куришь — вредишь себе сам. Если у тебя контракт закончится, то кому ты будешь нужен. В НХЛ все относятся к работе ответственно. Не будешь играть — тебе просто не будут платить.

— Вы бросили к 26 годам, потому что начали осознавать, что спортивное долголетие связано со здоровым образом жизни?

— Я очень долго хотел бросить и понимал, что в этом нет ничего хорошего. Если бы я мог бросить раньше, был бы только рад. Но получилось только в 26. (Игорь Еронко, Михаил Зислис)

Николай Хабибулин: неизвестные факты его карьеры в НХЛ

http://bulinschool.ru/ — школа хоккейных вратарей Николая Хабибулина. https://www.youtube.com/channel/UC77kHPNuyLFYp2ZYpDQBytw/videos — канал Николая Хабибулина, где вы можете посмотреть множество отличных интервью с другими звездами нашего хоккея