Никита Кучеров: "Не думаю, что многие верили в меня в первый год в НХЛ"

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров заявил, что многие люди не верили в его способности в первый гол выступлений в НХЛ. 25-летний россиянин в субботу набрал рекордное 128-е очко в матчах регулярного чемпионата и превзошел достижение Александра Могильного.

- Не думаю, что многие люди верили в меня, - приводит слова Кучерова The Athletic. - Я просто пытаюсь доказать, что они были неправы. Кто конкретно не верил? Вы, например (показал на журналистов). Вы наверняка не верили в меня в мой первый год в НХЛ.

Напомним, в текущем сезоне Кучеров провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков. "Тампа" заняла 1-е место в Восточной конференции и сыграет с "Коламбусом" в первой раунде плей-офф.

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