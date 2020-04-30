НХЛ составила рейтинг самых неординарных россиян в истории лиги

Российская версия официального сайта НХЛ? опубликовала список самых неординарных россиян, которые проявили себя не только на льду, но и за его пределами.

Возглавил рейтинг голкипер Илья Брызгалов, которого отметили за нестандартные интервью. Особенно выступление вратаря про величину Вселенной и суету сует нашего маленького мира в преддверии «Зимней классики"-2015.

Вторым стал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, а замкнул тройку экс-игрок «Детройта» Павел Дацюк?.

Полностью Топ-10 неординарных россиян в НХЛ выглядит следующим образом:

1. Илья Брызгалов.

2. Александр Овечкин.

3. Павел Дацюк.

4. Дарюс Каспарайтис.

5. Артемий Панарин.

6. Игорь Ларионов.

7. Евгений Кузнецов.

8. Вячеслав Фетисов.

9. Александр Радулов.

10. Никита Задоров.

Также достойны упоминания Сергей Федоров, Илья Ковальчук, Павел Буре, Евгений Малкин, Александр Семин, Алексей Ковалев, Андрей Назаров, Антон Худобин и Александр Хаванов