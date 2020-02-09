НХЛ может все-таки поехать на Олимпиаду? Громкий инсайд канадского журналиста

Инсайдер Sportsnet Эллиот Фридман у себя в Twitter рассказал о переговорах между ИИХФ и НХЛ по поводу участия игроков лиги на Олимпийских играх. По его информации, ИИХФ согласна пойти на уступки.

— МОК и ИИХФ выразили готовность выполнить требования НХЛ, чтобы игроки лиги поехали на Олимпийские игры, — пишет Фридман. — Это включает в себя расходы на страхование, командировочные расходы и возможность продвижения на собственных платформах. Это существенное изменение в решении, которое противоположно тому, что было месяц назад. Переговоры состоятся на этой неделе. Это действительно большое событие.

Напомним, что НХЛ разрешала выступать своим игрокам на ОИ с 1998 по 2014 год, однако не отпустила на Олимпиаду-2018 в Корее.