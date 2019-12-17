«Нэшвилл» обыграл «Рейнджерс», Панарин забил 20-й гол в сезоне

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграли «Нэшвиллу» — 2:5. В составе победителей 4 (2+2) очка набрал защитник Роман Йоси. На счету Якова Тренина 3 броска в створ за 7.49 на льду.

У Артемия Панарина гол, показатель полезности «-1», 4 броска и блок-шот за 24.21 (7.15 — в большинстве). У Павла Бучневича 2 минуты штрафа, 6 бросков, силовой прием и блок-шот за 16.10 . Александр Георгиев отразил 19 бросков из 22.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Нэшвилл» — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Голы: Гримальди — 4 (Йоси, Эллис), 10:36 — 0:1. Крайдер — 8 (Зибанежад), 11:10 — 1:1. Йоси — 8 (Хэмьюс, Террис), 30:16 — 1:2. Экхольм — 5 (Бонино), 35:23 — 1:3. Панарин — 20 (Зибанежад, Фокс), 57:18 — 2:3. Йоси — 9 (п.в.), 58:11 — 2:4. Эллис — 5 (п.в., Уотсон), 59:55 — 2:5.

Вратари: Георгиев (57:15 — 57:18, 58:05 — 58:11, 58:48 — 59:55) — Сарос.

Штраф: 16 — 10.

Броски: 41 (15+13+13) — 24 (8+7+9).

Наши: Бучневич (16.16/6/-1), Панарин (24.27/4/-2) — Тренин (7.54/3/0).

17 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

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