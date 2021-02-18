Нападающий «Вегаса» Дорофеев не может прибыть в США из-за проблем с визой

По информации «СЭ», форвард Павел Дорофеев, подписавший трехлетний контракт с «Вегасом», до сих пор не прибыл в расположение клуба из-за проблем с визой.

20-летний игрок начинал сезон в системе «Трактора». За челябинский клуб он провел один матч в КХЛ. Также на его счету 17 (8+9) очков в 36 встречах за «Челмет» в ВХЛ и 2+2 в двух матчах за «Белых Медведей».

«Вегас» выбрал Дорофеева на драфте 2019 года под общим 79-м номером.

(Артур Хайруллин)