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Нападающий «Вегаса» Дорофеев не может прибыть в США из-за проблем с визой

13:03
Павел Дорофеев. Фото ХК «Трактор»
Павел Дорофеев. Фото ХК «Трактор»
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По информации «СЭ», форвард Павел Дорофеев, подписавший трехлетний контракт с «Вегасом», до сих пор не прибыл в расположение клуба из-за проблем с визой.

20-летний игрок начинал сезон в системе «Трактора». За челябинский клуб он провел один матч в КХЛ. Также на его счету 17 (8+9) очков в 36 встречах за «Челмет» в ВХЛ и 2+2 в двух матчах за «Белых Медведей».

«Вегас» выбрал Дорофеева на драфте 2019 года под общим 79-м номером.

(Артур Хайруллин)

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