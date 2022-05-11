Капризов: «Цель не в том, чтобы игрок хорошо играл. Цель в том, чтобы хорошо играла команда»

Капризов заявил, что для неважна хорошая игра команды, а не конкретного игрока

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, оформивший дубль в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом» (2:5), прокомментировал итог встречи.

«Цель не в том, чтобы игрок хорошо играл. Цель в том, чтобы хорошо играла команда. А мы сегодня не выиграли», — цитирует Капризова журналист Майкл Руссо в Twitter.

Капризов на 14-й минуте реализовал большинство, а через четыре минуты россиянин оформил дубль. Он вышел на первое место в списке лучших снайперов нынешнего Кубка Стэнли.

Теперь на счету российского форварда 7 шайб в пяти матчах, у ближайших преследователей Давида Перрона («Сент-Луис»), Джэйка Гюнцеля («Питтсбург»), Эвандера Кейна («Эдмонтон») и Нэйтана Маккиннона («Колорадо») — по пять голов.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Блюз».

Шестой матч в серии состоится 13 мая на льду «Блюз». Начало встречи — 04.30 по московскому времени. Победитель сыграет во втором раунде против «Колорадо».