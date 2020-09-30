Обладатель Кубка Стэнли-1996 в составе «Колорадо» Валерий Каменский отметил игру вратарей в финале Кубка Стэнли, в котором «Тампа» обыграла «Далласа» (4-2). По его мнению, победа «Лайтнинг» была закономерной.

— Василевский очень стабильно и почти без огрехов провел весь плей-офф, как и вообще все последние сезоны в НХЛ, — цитируют «Известия» Каменского. — Но надо отметить и Худобина, без которого «Даллас» мог вообще не дойти до финала и не довести решающее противостояние до шести матчей. Мы вновь увидели класс российской вратарской школы.

Думаю, что триумф «Тампы» все же закономерен. Слишком уж долго команда шла к нему, имея сильный состав, тренерский штаб и менеджмент. Всё время случались осечки в плей-офф, но клуб гнул свою линию, имел четкую стратегию развития и заслуженно пришёл к победе. Хотя «Даллас» здорово сопротивлялся, и мы увидели сильную серию и вообще интересный плей-офф.