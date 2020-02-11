«Монреаль» в домашнем матче ркегулярного чемпионата НХЛ проиграл «Аризоне» — 2:3. На счету нападающего хозяев Ильи Ковальчука 4 броска в створ, 2 силовых приема и 2 блок-шота за 20.36 (5.22 — в большинстве) на льду.

У «Аризоны» 2 (1+1) очка набрал Дерек Степан. У Ильи Любушкина 3 силовых приема за 11.39.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Аризона» — 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Эванс — 1 (Казинс, Томпсон), 0:51 — 1:0. Галлахер — 19 (Татар, Дано), 1:52 — 2:0. Степан — 9 (Кессел), 5:08 — 2:1. Холл — 14 (Дворак), 36:36 — 2:2. Чикран — 12 (бол., Келлер, Степан), 59:00 — 2:3.

Вратари: Прайс (59:16) — Раанта.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 28 (10+3+15) — 34 (11+17+6).

Наши: Ковальчук (21.36/4/0) — Любушкин (11.39/0/0).

11 февраля. Монреаль. Centre Bell.