«Монреаль» обыграл «Филадельфию» и сократил отставание в серии

«Монреаль» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 5:3.

В составе «Флайерз» дубль на счету Якуба Ворачека, еще одну шайбу забросил Жоэл Фараби. «Канадиенс» ответили дублем Йоэля Армиа, а также голами Брендана Галлахера, Николаса Сузуки и Филлипа Дано.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей.

После этого матча счет в серии стал 3-2 в пользу «Филадельфии».

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Филадельфия» — «Монреаль» — 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

Голы: Армиа — 2 (мен., Улле, Кулак), 2:53 — 0:1. Ворачек — 3 (бол., Жиру, Проворов), 22:35 — 1:1. Ворачек — 4 (бол., Жиру, Кутюрье), 26:37 — 2:1. Армиа — 3 (Кулак), 30:12 — 2:2. Галлахер — 1 (бол., Сузуки, Друэн), 31:30 — 2:3. Фэраби — 3 (бол., Ворачек, Кутюрье), 50:37 — 3:3. Сузуки — 2 (Друэн), 50:59 — 3:4. Дано — 1 (п.в., Лехконен), 59:42 — 3:5.

Вратари: Харт — Прайс.

Штраф: 34 — 33.

Броски: 29 (12+7+10) — 33 (10+11+12).

Наши: Проворов (26.47/0/-2) — -.

20 августа. Торонто. Scotiabank Arena.