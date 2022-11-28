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Сегодня, 00:39

Гол и две передачи Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Аризоной»

Иван Шитик
Корреспондент
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

«Миннесота» одолела «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

Российский форвард «Дикарей» Кирилл Капризов набрал в этой встрече 3 (1+2) очка.

Капризов повторил рекорд «Уайлд», записав на свой счет как минимум одну голевую передачу в восьми матчах кряду.

Также россиянин продлил свою результативную серию до рекордных девяти матчей подряд в НХЛ.

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«Миннесота» — «Аризона» — 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)

Голы: Капризов — 13 (Эрикссон Эк), 8:08 — 1:0. Стил — 4 (Капризов, Бродин), 24:01 — 2:0. Шмальц — 3 (Гостисбеер, Келлер), 38:36 — 2:1. Сперджен — 2 (Миддлтон, Эрикссон Эк), 40:36 — 3:1. Болди — 9 (бол., Капризов, Эддисон), 46:33 — 4:1. Крауз — 10 (Маччелли), 56:42 — 4:2. Мозер — 3 (Бьюгстад, Маччелли), 58:12 — 4:3.

Вратари: Флери — Ингрэм (57:58 — 58:12, 58:42).

Штраф: 19 — 13.

Броски: 28 (11+10+7) — 23 (5+8+10).

Наши: Капризов (22.36/5/0) — -.

27 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Кирилл Капризов
ХК Аризона Койотс
ХК Миннесота Уайлд
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Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству матчей подряд с голевыми передачами

НХЛ: «Миннесота» обыграла «Аризону», «Сан-Хосе» — «Ванкувер» и другие матчи 27 и 28 ноября
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