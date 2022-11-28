Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству матчей подряд с голевыми передачами

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».

Капризов повторил рекорд «Дикарей», записав на свой счет как минимум одну голевую передачу в восьми матчах кряду.

Ранее подобное в составе «Уайлд» удавалось лишь нападающему Джиму Дауду.

Ранее россиянин также забил в третьей игре подряд. Более того, Кирилл продлил результативную до рекордных девяти матчей подряд.