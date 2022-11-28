Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству матчей подряд с голевыми передачами
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».
Капризов повторил рекорд «Дикарей», записав на свой счет как минимум одну голевую передачу в восьми матчах кряду.
Ранее подобное в составе «Уайлд» удавалось лишь нападающему Джиму Дауду.
Ранее россиянин также забил в третьей игре подряд. Более того, Кирилл продлил результативную до рекордных девяти матчей подряд.
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|11
|11
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|22
|11
|11
|25
|5
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|22
|10
|12
|24
|6
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|23
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|20
|7
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|Центральный дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Даллас
|22
|12
|10
|28
|2
|Виннипег
|19
|12
|7
|25
|3
|Колорадо
|19
|12
|7
|25
|4
|Сент-Луис
|21
|11
|10
|22
|5
|Миннесота
|21
|10
|11
|22
|6
|Нэшвилл
|20
|9
|11
|20
|7
|Аризона
|20
|7
|13
|17
|8
|Чикаго
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|23
|16
|7
|33
|2
|Сиэтл
|20
|12
|8
|27
|3
|Лос-Анджелес
|23
|12
|11
|26
|4
|Эдмонтон
|21
|11
|10
|22
|5
|Калгари
|21
|9
|12
|21
|6
|Ванкувер
|21
|8
|13
|19
|7
|Сан-Хосе
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|8
|Анахайм
|21
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|28.11
|03:00
|
Чикаго – Виннипег
|- : -
|28.11
|04:00
|
Анахайм – Сиэтл
|- : -
|28.11
|04:00
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|- : -
|28.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Оттава
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|21
|36
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|22
|35
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|21
|32
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|22
|18
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|21
|16
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|21
|16
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|14
|1.99
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|16
|2.19
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