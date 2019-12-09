Майк Салливан: «Восхищен формой, которую демонстрирует Малкин»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан поделился мнением о форварде команды Евгении Малкине. Он набрал 26 (8+18) очков в 19 матчах.

— Я восхищен формой, которую сейчас демонстрирует Малкин, — приводит слова Салливана российская версия официального сайта НХЛ. — Результативность — это одно дело, но ведь дело не ограничивается только ей! Джино выигрывает вбрасывания, отрабатывает в защите и делает все, что требуется команде. Понятно, что обладая таким мастерством, он хочет время от времени делать что-то рискованное, вне привычных рамок. Это, собственно, и делает его уникальным игроком. Но всех нас впечатляет, что все его ходы в настоящий момент работают исключительно на пользу команде.

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