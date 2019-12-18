Майк Кинэн: «У Панарина идеальное голевое чутье, отменное мышление и способность к нестандартным решениям»

Знаменитый канадский тренер Майк Кинэн признался, что не удивлен успехам Артемия Панарина в «Рейнджерс». В этом сезоне россиянин в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ? набрал 43 (20+23) очка.

— Потенциал Панарина был известен всем уже давно, — заявил «Известиям» Кинэн. — У него идеальное голевое чутье, отменное мышление и способность к нестандартным решениям. Было очевидно, что клуб будет делать на Артемия ставку как на одного из лидеров команды. И парень своей результативностью оправдывает возлагаемые на него надежды.

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