Евгений Малкин вышел на чистое 59-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на чистое 59-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Россиянин набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата против «Баффало» (3:4 Б). Теперь на его счету 1132 (437+695) очка в НХЛ в играх регулярных сезонов. Малкин опередил бывшего форварда «Сент-Луиса» Берни Федерко, у которого 1130 (369+761) очков.

Малкин занимает пятое место среди действующих игроков, уступая лишь Джо Торнтону (1536), Александру Овечкину (1396), Сидни Кросби (1389) и Патрику Кейну (1159). Среди россиян Малкин занимает третью строчку, больше него набрали только Александр Овечкин и Сергей Федоров (1179).

Рекорд по числу набранных очков в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (2857).