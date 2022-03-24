Малкин вышел на чистое 59-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на чистое 59-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
Россиянин набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата против «Баффало» (3:4 Б). Теперь на его счету 1132 (437+695) очка в НХЛ в играх регулярных сезонов. Малкин опередил бывшего форварда «Сент-Луиса» Берни Федерко, у которого 1130 (369+761) очков.
Малкин занимает пятое место среди действующих игроков, уступая лишь Джо Торнтону (1536), Александру Овечкину (1396), Сидни Кросби (1389) и Патрику Кейну (1159). Среди россиян Малкин занимает третью строчку, больше него набрали только Александр Овечкин и Сергей Федоров (1179).
Рекорд по числу набранных очков в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (2857).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|63
|42
|21
|90
|2
|Питтсбург
|65
|39
|26
|88
|3
|Рейнджерс
|64
|40
|24
|85
|4
|Вашингтон
|65
|35
|30
|80
|5
|Коламбус
|64
|32
|32
|67
|6
|Айлендерс
|61
|27
|34
|63
|7
|Филадельфия
|63
|20
|43
|51
|8
|Нью-Джерси
|64
|23
|41
|51
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|62
|42
|20
|90
|2
|Торонто
|63
|40
|23
|85
|3
|Тампа-Бэй
|62
|39
|23
|84
|4
|Бостон
|63
|39
|24
|83
|5
|Детройт
|63
|26
|37
|59
|6
|Баффало
|64
|23
|41
|54
|7
|Оттава
|63
|22
|41
|49
|8
|Монреаль
|63
|17
|46
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|64
|45
|19
|95
|2
|Сент-Луис
|62
|35
|27
|79
|3
|Миннесота
|61
|37
|24
|78
|4
|Нэшвилл
|64
|37
|27
|78
|5
|Даллас
|62
|35
|27
|73
|6
|Виннипег
|64
|30
|34
|70
|7
|Чикаго
|64
|23
|41
|55
|8
|Аризона
|63
|20
|43
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|63
|38
|25
|84
|2
|Лос-Анджелес
|65
|35
|30
|78
|3
|Эдмонтон
|64
|35
|29
|75
|4
|Вегас
|66
|34
|32
|72
|5
|Ванкувер
|65
|31
|34
|70
|6
|Анахайм
|66
|27
|39
|65
|7
|Сан-Хосе
|63
|28
|35
|64
|8
|Сиэтл
|64
|20
|44
|46
|24.03
|02:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|3 : 2
|24.03
|02:30
|
Баффало – Питтсбург
|4 : 3 Б
|24.03
|04:30
|
Колорадо – Ванкувер
|1 : 3
|24.03
|05:00
|
Анахайм – Чикаго
|2 : 4
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|93
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|64
|88
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|62
|86
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|58
|46
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|64
|42
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|64
|42
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|49
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|43
|2.08
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|30
|2.09