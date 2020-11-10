Малкин рассказал, как переболел коронавирусом. Возможно, он заразился на дне рождения Овечкина

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин ответил на вопрос, переболел ли он коронавирусом.

— Да, я переболел коронавирусом, — сказал Малкин в эфире «Матч ТВ». — Симптомов вообще никаких не было. Не отрицаем, что могли подхватить вирус и на дне рождения Александра Овечкина.

— Это могло произойти где угодно, — подключилась к беседе супруга Евгения Анна Кастерова.

— Сейчас каждый день заболевают по 20 тысяч человек в день, — добавил Малкин. — Мы с ребенком ходим на тренировки. Понимаю, что другие дети хотят сфотографироваться, но как в такой ситуации поступать? Хочется и их обрадовать, но в то же время понимаю свою ответственность. У меня родители приехали, дома ребенок. Люди иногда этого не понимают, некоторые обижаются. Пользуясь случаем, хочу сказать детям, которым отказал, не держите на меня зла. Сейчас такая ситуация.