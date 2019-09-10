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Малкин планирует подписать новый трехлетний контракт с «Питтсбургом»

18:15
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин заявил, что через три года, после истечения нынешнего контракта, он планирует подписать новое соглашение. Российский форвард защищает цвета «Пингвинз» с 2006 года и выиграл с ними три Кубка Стэнли.

— Впереди нас ждут важные три года, — цитирует The Athletic Малкина. — Я все еще хочу играть на 100 процентов и подписать новый контракт с «Питтсбургом» на три года.

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