Малкин планирует подписать новый трехлетний контракт с «Питтсбургом»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин заявил, что через три года, после истечения нынешнего контракта, он планирует подписать новое соглашение. Российский форвард защищает цвета «Пингвинз» с 2006 года и выиграл с ними три Кубка Стэнли.

— Впереди нас ждут важные три года, — цитирует The Athletic Малкина. — Я все еще хочу играть на 100 процентов и подписать новый контракт с «Питтсбургом» на три года.