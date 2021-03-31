Макдэвид оштрафован на пять тысяч долларов за удар локтем

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид получил штраф в размере 5 тысяч долларов. Такое решение вынес департамент безопасности игроков НХЛ, сообщает пресс-служба лиги 31 марта.

Edmonton's Connor McDavid has been fined $ 5,000, the maximum allowable under the CBA, for Elbowing Montreal's Jesperi Kotkaniemi. — NHL Player Safety (@NHLPlayerSafety) March 31, 2021

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» капитан «Эдмонтона» был наказан двухминутным удалением. Канадский форвард резко ускорился в направлении форварда «Монреаля» Йеспери Котканиеми и акцентированно ударил его локтем в голову.