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Макдэвид оштрафован на пять тысяч долларов за удар локтем

18:22
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид получил штраф в размере 5 тысяч долларов. Такое решение вынес департамент безопасности игроков НХЛ, сообщает пресс-служба лиги 31 марта.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» капитан «Эдмонтона» был наказан двухминутным удалением. Канадский форвард резко ускорился в направлении форварда «Монреаля» Йеспери Котканиеми и акцентированно ударил его локтем в голову.

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