Лайне заявил, что недоволен своей игрой в «Коламбусе»

Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне заявил, что недоволен тем, как складывается его карьера в команде. За последние 16 матчей он набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-4».

«Я всегда говорил, что всем доволен, если у меня появляются шансы. Но этих шансов у меня сейчас почти нет. Для меня это нечто новое. Нудно как можно скорее переломить эту ситуацию.

Система нового тренера? Я никогда не был игроком, который борется в углах или играет за воротами. Лучше всего я умею открываться под бросок. Но при этом нельзя забывать и о других обязанностях на льду», — цитирует Лайне The Athletic.

23 января нападающий Патрик Лайне перешел из клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег» в «Коламбус» в обмен на форварда Пьера-Люка Дюбуа и права на нападающего Джека Рословика.