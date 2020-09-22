Защитник «Колорадо» Кэйл Макар выиграл «Колдер Трофи» по итогам сезона-2019/20 в НХЛ. 21-летний канадец в голосовании по определению лучшего новичка сезона набрал 1538 очков.

Макар в регулярном чемпионате в 57 матчах набрал 50 (12+38) очков при показателе полезности «+12» и 12 минутах штрафного времени.

Также на приз претендовали Куинн Хьюз из «Ванкувера», набравший 1337 очков, и Доминик Кубалик из «Чикаго» — 554 очка.