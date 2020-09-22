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Макар — лучший новичок сезона в НХЛ

01:45
Кэйл Макар. Фото Instagram
Кэйл Макар. Фото Instagram
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Защитник «Колорадо» Кэйл Макар выиграл «Колдер Трофи» по итогам сезона-2019/20 в НХЛ. 21-летний канадец в голосовании по определению лучшего новичка сезона набрал 1538 очков.

Макар в регулярном чемпионате в 57 матчах набрал 50 (12+38) очков при показателе полезности «+12» и 12 минутах штрафного времени.

Также на приз претендовали Куинн Хьюз из «Ванкувера», набравший 1337 очков, и Доминик Кубалик из «Чикаго» — 554 очка.

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