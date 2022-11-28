«Оттава» в овертайме обыграла «Лос-Анджелес»
«Оттава» на выезде обыграла «Лос-Анджелес» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
В составе «Сенаторз» забивали Брэйди Ткачак, Алекс Дебринкет и Клод Жиру (забил победный гол). У «Кингз» дубль на счету Артура Калиева.
«Лос-Анджелес» остался на 5-й строчке «Запада» с 27 очками. «Оттава» на 15-м месте «Востока» с 17 очками.
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«Лос-Анджелес» — «Оттава» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Ткачак — 9 (Шабо, Жиру), 4:55 — 0:1. Калиев — 7 (бол., Арвидссон, Дано), 30:23 — 1:1. Дебринкэт — 6 (бол., Ткачак, Штюцле), 32:17 — 1:2. Калиев — 8 (бол., Дурзи, Дано), 37:35 — 2:2. Жиру — 9 (Штюцле, Шабо), 60:20 — 2:3.
Вратари: Куик — Тэлбот.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 27 (8+10+9+0) — 39 (19+8+11+1).
Наши: — - Зуб (24.37/2/+1).
28 ноября. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 15136 зрителей.
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|15
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|В
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|12
|10
|28
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|7
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|19
|12
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|4
|Сент-Луис
|21
|11
|10
|22
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|21
|10
|11
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|9
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|7
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|21
|6
|15
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|И
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|П
|О
|1
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|16
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|2
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|21
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|29
|3
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|24
|12
|12
|27
|4
|Эдмонтон
|21
|11
|10
|22
|5
|Калгари
|21
|9
|12
|21
|6
|Ванкувер
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|9
|13
|21
|7
|Сан-Хосе
|24
|7
|17
|18
|8
|Анахайм
|22
|6
|16
|13
|28.11
|03:00
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Чикаго – Виннипег
|2 : 7
|28.11
|04:00
|
Анахайм – Сиэтл
|4 : 5
|28.11
|04:00
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|3 : 4 ОТ
|28.11
|06:30
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Лос-Анджелес – Оттава
|2 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|21
|36
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|22
|35
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|21
|32
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|22
|18
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|22
|16
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|21
|16
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
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Витек Ванечек
Нью-Джерси
|14
|1.99
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Илья Сорокин
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