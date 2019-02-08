Кузнецов - первая звезда матча с "Колорадо"

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо" (4:3 ОТ). Россиянин набрал 3 (2+1) очка.
Второй звездой стал защитник "Кэпиталз" Мэтт Нисканен, набравший 2 (1+1) очка, а замкнул тройку лучших нападающий "Эвеланш" Микко Рантанен, забросивший одну шайбу.
#CapsAvs 3 ⭐️'s of the game:– Washington Capitals (@Capitals) 8 февраля 2019 г.
⭐️: @Kuzya92
⭐️⭐️: Matt Niskanen
⭐️⭐️⭐️: COL: M. Rantanen pic.twitter.com/ZGDU1AG24b
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