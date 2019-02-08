07:31 | Хоккей — НХЛ

Кузнецов - первая звезда матча с "Колорадо"

Обсудить
0

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо" (4:3 ОТ). Россиянин набрал 3 (2+1) очка. 

Второй звездой стал защитник "Кэпиталз" Мэтт Нисканен, набравший 2 (1+1) очка, а замкнул тройку лучших нападающий "Эвеланш" Микко Рантанен, забросивший одну шайбу.

 

Загрузка...
Материалы других СМИ