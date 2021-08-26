Кутюрье продлил контракт с «Филадельфией» на 8 лет и 62 миллиона долларов

Нападающий «Филадельфии» Шон Кутюрье подписал новый долгосрочный контракт с клубом. Он подписал контракт на восемь лет.

За это время центрфорвард заработает 62 миллиона долларов. Кэпхит контракта — 7,75 миллиона долларов. Контракт вступит в силу с сезона-2022/23.

28-летний американец был выбран «Летчиками» на драфте-2011 под общим 8-м номером. Всего он провел в лиге 692 матча и набрал 443 (174+269) очка.

По итогам сезона-2019/20, Кутюрье был признан лучшим форвардом оборонительного плана и получил «Селки Трофи».